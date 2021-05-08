Бывший премьер Словакии сообщил о «чудовищной русофобии» в стране

https://static.news.ru/photo/6389177e-affe-11eb-969d-96000091f725_660.jpg Роберто Фицо Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Бывший премьер-министр Словакии, лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо сообщил в Facebook о русофобии властей страны, которая достигла чудовищных размеров.

Наша партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который мы всегда будем отмечать <...> Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а РФ абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны, — заявил политик.

По его словам, когда партия станет частью правящей коалиции, она проследит за тем, чтобы в словацком обществе не допускалось искажение истории и вклада Красной армии и СССР в поражение фашизма.

Фицо напомнил, что во время освобождения Чехословакии погибли до 70 тысяч военнослужащих Красной армии, 10 тысяч румынских солдат и три тысячи военных Чехословацкого армейского корпуса.

Ранее Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы в заявлении на своём официальном сайте напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты.