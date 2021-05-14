Борьба за рейтинг: Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине

https://static.news.ru/photo/0f9506ea-208a-11eb-a09d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Борьбой за спасение падающего рейтинга президента Украины Владимира Зеленского назвал арест лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. В свою очередь, президент Владимир Зеленский связал происходящее с борьбой с олигархами.

Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука. И с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков, — написал Пушков в своём Twitter.

Сам Медведчук отвергает свои связи с Москвой и считает происходящее политическим преследованием.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет вмешиваться в ситуацию с преследованием на Украине Виктора Медведчука. Однако Кремль хочет быть уверен, что речь не идёт о политической «охоте на ведьм»

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле следят за развитием событий на Украине вокруг Медведчука, не собираются вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая «охота на ведьм».