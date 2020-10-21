Белый дом заявил, что РФ и США очень близки к продлению СНВ-3 на год

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Соединённые Штаты Америки и Россия очень близки к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на год, рассказала постпред Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время брифинга накануне видеоконференции министров обороны НАТО 22–23 октября.

Мы воодушевлены тем фактом, что мы с Россией очень близки к достижению соглашения [по СНВ-3], — цитирует её ТАСС.

Североатлантический альянс поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и прогресс в этом направлении. Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран Альянса 22–23 октября он сообщил, что оборонные расходы стран — членов НАТО продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Накануне РФ предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.