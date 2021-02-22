Бальбек высмеял спецслужбы Украины из-за задержания «российского агента»

https://static.news.ru/photo/3eef10b8-752e-11eb-b0ba-96000091f725_660.jpg Т-84БМ «Оплот» Фото: ukroboronprom.com.ua

Служба безопасности Украины приписывает себе несуществующие подвиги. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление СБУ о задержании «агента российской разведки», пытавшегося заполучить техническую документацию по разработке танка «Оплот».

В танкостроении Украина осталась во вчера, а Россия шагнула в завтра. Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели. Сколько бы Украина ни хвалила свой «Оплот», этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений. Да и в современных боях он не обкатан, в отличие от серийных российских танков. СБУ приписывает себе несуществующие подвиги, — рассказал РИА Новости парламентарий.

Ранее стало известно, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали гражданина страны, который собирал для российской разведки засекреченные сведения о танке Т-84БМ «Оплот». В отношении него возбудили дело о государственной измене. В ведомстве полагают, что украинец был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ во время его поездки в Россию.

К выполнению данного ему задания он попытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое занимается разработкой боевой машины. Под контролем сотрудников СБУ «российский агент» получил образцы технических материалов и передал их представителю спецслужб РФ. Задержали шпиона по горячим следам при получении полного комплекта техдокументации, доступ к которой ограничен.

Украинские власти называют «Оплот» новейшей бронетехникой. Однако на самом деле он является модернизированным танком Т-80УД времён СССР. Для России он какой-либо тайны и интереса не представляет, писал NEWS.ru.