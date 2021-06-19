Антонов оценил санкционные планы Вашингтона

https://static.news.ru/photo/ad274e02-d1e9-11eb-a3f2-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на заявление помощника американского президента Джейка Салливана о новых санкциях в отношении РФ. По его словам, это не приведёт к улучшению отношений между странами, сообщает ТАСС.

Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита, — цитирует его агентство.

Ранее Салливан заявил, что власти США намерены ввести новые санкции против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон таким образом пытается решить проблемы собственной неконкурентоспособности. Она подчеркнула, что на подобные действия Штатов Москва всегда давала закономерный ответ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал возможные санкции недобросовестной конкуренцией по продвижению в Европе американского сжиженного газа.