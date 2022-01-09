Антонов нашёл причину протестов в Казахстане в бегстве США из Афганистана

Бегство США из Афганистана повлекло за собой стремительное развитие экстремистских идей и течений в регионе, после чего произошли протесты в Казахстане. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

По словам дипломата, Казахстан оказался под ударом радикалов, «исповедующих человеконенавистническую идеологию». Антонов сказал, что тысячи джихадистов и мародёров в стране попытались подорвать конституционный строй, применили оружие против мирных граждан и причиняли ущерб имуществу.

Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе, — заявил Анатолий Антонов.

Ранее Антонов отметил, что демократические силы в мире не должны расшатывать ситуацию в Казахстане ещё больше. По его мнению, необходимо помочь властям республики оправиться от недавних потрясений.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.