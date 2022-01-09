Антонов нашёл причину протестов в Казахстане в бегстве США из Афганистана
Посол РФ Антонов связал протесты в Казахстане с уходом США из Афганистана
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:11, 10 января 2022
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press
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Бегство США из Афганистана повлекло за собой стремительное развитие экстремистских идей и течений в регионе, после чего произошли протесты в Казахстане. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.
По словам дипломата, Казахстан оказался под ударом радикалов, «исповедующих человеконенавистническую идеологию». Антонов сказал, что тысячи джихадистов и мародёров в стране попытались подорвать конституционный строй, применили оружие против мирных граждан и причиняли ущерб имуществу.
Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе, — заявил Анатолий Антонов.
Ранее Антонов отметил, что демократические силы в мире не должны расшатывать ситуацию в Казахстане ещё больше. По его мнению, необходимо помочь властям республики оправиться от недавних потрясений.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.