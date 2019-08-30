https://static.news.ru/photo/e3108840-cc2c-11e9-bbf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глобальное потепление является весьма спорным утверждением, который используют его в политических целях. Такую позицию изложил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Климат меняется тысячелетиями. Вопрос глобального потепления определённо является чисто политическим, — цитирует Джулиани TMZ .

Также он заявил, что США не будут «разрушать собственную промышленность, лишать людей работы и доводить страну до банкротства только из-за религиозных догм представителей левых идей». По мнению Джулиани таким политикам якобы «безразлична наука», когда необходимо точно спрогнозировать движение урагана «Дориан».

Как писал News.ru, ранее Организация объединённых наций опубликовала доклад, который предрекает голод всему человечеству по причине изменения климата. Отправной точкой станет упадок сельского хозяйства. В документе говорится, что ситуация с «деградацией земель и почв» из-за засухи, наводнений и природных пожаров будет усугубляться из-за глобального потепления.