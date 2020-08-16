Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о вероятном помиловании

https://static.news.ru/photo/81ef060a-df9e-11ea-89c5-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Все попытки преследовать бывшего работника спецслужб США Эдварда Сноудена необходимо прекратить. В его ситуации нельзя говорить о помиловании, так как он не совершил преступлений, заявил Анатолий Кучерена. Юрист представляет в РФ интересы гражданина Соединённых Штатов. Адвокат таким образом отреагировал на слова лидера США Дональда Трампа о возможном помиловании Сноудена.

Я не думаю, что там могут быть какие-то сложности в части принятия решений, допустим, о его помиловании. Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств, — цитирует Кучерену РИА Новости.

Накануне американский президент Дональд Трамп рассказал, что внимательно ознакомится с возможностью помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.

Он получил мировую известность после передачи СМИ секретных материалов о слежке спецслужб за пользователями Интернета. Он вынужден был уехать из США в Гонконг, а затем перебрался в Москву, где получил временное убежище на год. Позже ему предоставили трёхлетний вид на жительство в обмен на прекращение деятельности против США.

В октябре 2019 года Сноуден заявил, что оказался в России в ловушке, когда получил убежище. По его словам, он всегда был настроен к политике России критически, был недоволен решениями лидера страны Владимира Путина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американца Пола Уилана, осуждённого на 16 лет заключения за шпионаж, перевели в колонию в Мордовии. По словам брата фигуранта — Дэвида Уилана, Пол переведён в исправительную колонию ИК-18. Там он проведёт 20 дней на карантине.

15 июня бывший морпех армии США Пол Уилан, обвинённый в шпионаже, был приговорён к 16 годам колонии. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд. Фабула дела следствием не раскрывается. По данным ФСБ, Уилан был задержан в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам американец свою вину не признаёт. По его словам, он стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой должны были быть фотографии из турпоездки в Сергиев Посад.