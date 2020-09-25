Абэ рассказал, когда Токио и Москва могли заключить мирный договор

https://static.news.ru/photo/a415920c-ffa7-11ea-80bc-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что был момент, когда Токио и Москва были близки к заключению мирного договора. По его словам, речь идёт о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает газета «Никкэй». Отмечается, что поставить историческую точку во взаимоотношениях Японии и России помешало усиление противостояния Москвы и Вашингтона. На него, в свою очередь, повлияло воссоединение России с Крымом, уверен Абэ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японовед Александр Куланов высказался о судьбе мирного договора с РФ при новом премьере Японии Ёсихидэ Суге. По его словам, общенациональные выборы пройдут в Японии через год. Именно поэтому новый премьер будет держать внешнеполитический курс, который вёл его предшественник, и ни о каких его серьёзных изменениях говорить не приходится.