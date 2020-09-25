Абэ рассказал, когда Токио и Москва могли заключить мирный договор

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что был момент, когда Токио и Москва были близки к заключению мирного договора. По его словам, речь идёт о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре в ноябре 2018 года.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что японовед Александр Куланов высказался о судьбе мирного договора с РФ при новом премьере Японии Ёсихидэ Суге. По его словам, общенациональные выборы пройдут в Японии через год. Именно поэтому новый премьер будет держать внешнеполитический курс, который вёл его предшественник, и ни о каких его серьёзных изменениях говорить не приходится.
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