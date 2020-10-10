Жулин объяснил, почему Плющенко не доволен оценками Трусовой

https://static.news.ru/photo/3d6ac886-0b6b-11eb-802f-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин высказался о поведении Евгения Плющенко, который выражал недовольство оценками Александры Трусовой на этапе Кубка России по фигурному катанию. После короткой программы Трусова оказалась на третьем месте, получив от судей 75,77 балла.

По словам Жулина, каждый тренер может считать, что его подопечному «недодали баллов». Однако 10 октября в «Мегаспорте», где проходит Кубок России, вся первая тройка участниц получила адекватные оценки. Об этом эксперт заявил в интервью RT.

Трусовой засчитали аксель в три с половиной оборота, но просто отминусовали баллы за ошибку на приземлении. Отсюда и итоговая оценка. Также, думаю, Александра не набрала в качестве скольжения во второй оценке, — подчеркнул Жулин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что произошло первое официальное столкновение самых непримиримых на данный момент тренерских школ — Тутберидзе и Плющенко. Первый раунд битвы завершился с отрывом в пользу Этери Георгиевны. Правда, новоиспечённая фигуристка «Ангелов Плющенко» Александра Трусова могла преподнести своему бывшему тренерскому штабу сюрприз. Что именно у неё не получилось, и как болельщики отреагировали на судейство, рассказывает NEWS.ru.