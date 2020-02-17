Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко в интервью NEWS.ru оценил выступление российских спортсменов на старте чемпионата мира в итальянском Антхольце, а также прокомментировал решение тренерского штаба при выборе состава мужской сборной.

— Как оцениваете старт чемпионата мира для сборной России?

— Я оцениваю его, как отличный — у нас уже есть золотая и бронзовая медали. Екатерина Юрлова также боролась: и в спринте, и в пасьюте были шансы. Как по-другому можно охарактеризовать такой старт? Только отличный!

— Ожидали такого результата от наших спортсменов до старта турнира?

— Не буду кривить душой, я ждал медали, но не ожидал, что будет золото. Потому что уж очень сильны соперники. Весьма сильны.

— Удивлены тому, что тот же Йоханнес Бё показался себя слабо в спринте?

— Я думаю, что всё-таки не он показал себя слабо, а Александр [Логинов] подготовился хорошо. Йоханнес очень быстро начал, если смотреть по динамике. Возможно, просто не хватило сил — это всё-таки горы. Всё равно спортсмен готовился и, видимо, ощущал себя настолько, что мог начать очень быстро, но тем не менее не получилось у него что-то.

В общем, мы видим сейчас всё тех же спортсменов в лидерах, которые стабильно шли по сезону. За приятным исключением нашего Александра.

— На Логинова сейчас обрушился шквал критики со стороны иностранных биатлонистов и прессы. Что посоветуете ему делать в этой ситуации, как себя вести?

— Судя по тому, что он справляется с этим колоссальным прессингом, советовать ему в общем-то и нечего. Всё это он начал испытывать не в этом сезоне, а с самого начала, как только вернулся в большой биатлон. Я думаю, что он уже адаптировался ко всему этому. Ему в помощь его родные и близкие люди: семья, тренер.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/Global Look Press

Конечно, это противно, это неприятно, это всё будет. Я вижу, что Александр не настолько эмоционален, чтобы выплёскивать всё наружу, но тем не менее это не говорит о том, что он не переживает. Это всегда неприятно.

— Как считаете, ему всё-таки нужно объясниться по поводу этой ситуации, как просят многие иностранные биатлонисты?

— А что он должен рассказать? По-моему, он уже всё рассказал, что лечил какую-то свою личную болезнь. Почему-то когда говорят, что используют губную помаду или занимаются сексом — этому верят, а тут... Я не совсем понимаю, что ему ещё нужно рассказывать. Человек уже сказал то, что хотел.

— На данный момент способен ли кто-либо из нашей сборной показать такие же высокие результаты, как Логинов?

— Я надеюсь, что наша сборная будет бороться в эстафете с таким лидером, который у нас сейчас есть. В принципе, не всех ребят мы увидели, но если не совершать ошибок, то в эстафете вполне можно бороться. Конечно, наивно полагать, что сейчас Никита Поршнев или ещё кто-то побегут и завоюют призовые места — это лукавство. Но для них это будет возможность показать себя и продемонстрировать достойный результат. Здорово будет, если они попадут в десятку — это будет классно.

Мы также понимаем, что Матвей Елисеев ещё не сказал своё слово, чемпионат только начался. Я не знаю, побежит он гонку или нет, но уверен, что он полон амбиций, равно как и Александр Логинов. Я думаю, что аппетит приходит во время еды, и две медали ему уже мало.

— Уже объявили, что в эстафете побежит молодой биатлонист Карим Халили. Как считаете, это правильное решение?

— При всём уважении к тренерскому штабу, я такого не помню, чтобы человек, который даже не выигрывал юниорский чемпионат, сразу бежал в эстафете. С тем же успехом можно было поставить и опытного бойца Дмитрия Малышко, и Антона Бабикова. Почему выбор пал именно на этого спортсмена, я до сих пор не понимаю. Не понимаю по многим причинам, в том числе я не видел, чтобы он бежал отбор вместе со всеми мужчинами. Это юниор, да, талантливый, но не чемпион мира — я не видел ничего сверхъестественного.

Я бы понял, если бы у нас был такой кадровый голод, как в некоторых других командах. Тогда да, берут лучшего юниора. Я не спорю, что он сильный юниор, но чтобы выступать в эстафете на чемпионате мира, надо быть сильным мужиком. Но раз раздают авансы, значит, верят в него.

Я не понимаю, по какому критерию отбирают биатлонистов в сборную. Возможно, мы чего-то с вами не знаем и критиковать выбор тренеров мы не можем, потому что мы сами не тренеры. Поставили Халили — пускай, посмотрим. Главное, чтобы этот груз аванса не раздавил его ещё до старта.

— Отойдём от темы чемпионата мира. Евгения Устюгова и Светлану Слепцову признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Как считаете, на чём основаны эти обвинения?

— Я не хочу комментировать это, правда. Потому что это так всё долго длится, мы так много с вами не знаем. Я не общался ни со Светланой, ни с Евгением, поэтому я не владею информацией и не хочу гадать на кофейной гуще.

— Неспроста же IBU объявил об этом сейчас?

— Это классика жанра. Ведь это дополнительное давление, нервозность. Это вполне закономерно. Другое дело, что они тем самым создали ажиотаж для иностранных спортсменов, и вот они теперь дёргаются, бедные, не знают, как себя успокоить. Тем более так мощно выигрывает российский атлет.

— В этой ситуации даже Мартен Фуркад раскритиковал IBU за то, что они сделали это заявление во время чемпионата мира.

— Только не надо обольщаться, никто из зарубежных спортсменов не на нашей стороне. В силу прошлых своих ошибок в плане высказываний они получили свою долю негатива, и сейчас они прекрасно понимают, что хейтеры — они не только в России живут, а по всему миру. Вспомним некорректное поведение Фуркада по отношению к Логинову и на лыжне, и не церемонии награждения. Он извлёк урок из этого, но не надо обольщаться, будто нас кто-то поддерживает. Нас никто не поддерживает, каждый сам за себя. Спорт — это борьба, а в борьбе нет союзников.