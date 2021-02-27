Ягудин: путёвку на ЧМ по фигурному катанию заслуживает Дмитрий Алиев

https://static.news.ru/photo/910d862e-79dc-11eb-812f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Алиев Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что путёвку на чемпионат мира должен получить Дмитрий Алиев, несмотря на то, что он занял всего лишь третье место в финале Кубка России.

Мировое первенство пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта. Один представитель от РФ был известен заранее — Михаил Коляда получил это право как действующий чемпион страны. Вторую путёвку разыграли на проходящем сейчас в Москве финале Кубка России. Победу среди мужчин одержал Евгений Семененко, вторым стал Пётр Гуменник. Окончательное решение по составу сборной должен принято тренерский совет Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Путёвку на чемпионат мира заслуживает Алиев. Он там был, у него есть опыт выступления на международной арене, это достойная кандидатура. По всем аспектам он более сбалансированный фигурист, в прыжках, в интерпретации. Он может стоять в конечном итоге выше, — цитирует Ягудина РИА Новости.

Олимпийский чемпион отметил, что рад отсутствию жёсткой системы отбора на международные турниры. Он подчеркнул, что у каждого фигуриста бывают неудачные дни.

Ранее NEWS.ru приводил мнение ФФКР по поводу перспектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.