https://static.news.ru/photo/cc9db914-3dc6-11ea-8281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается допускать российских спортсменов до соревнований, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не предоставит о официальный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства.

Срок возможного времени для ответа истёк 16 января, сообщает AP.

Ранее ​трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене покинет Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), если организацию возглавит кто-то из команды её бывшего главы Дмитрия Шляхтина, писал NEWS.ru.