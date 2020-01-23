Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается допускать российских спортсменов до соревнований, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не предоставит о официальный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства.
Срок возможного времени для ответа истёк 16 января, сообщает AP.
Ранее трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене покинет Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), если организацию возглавит кто-то из команды её бывшего главы Дмитрия Шляхтина, писал NEWS.ru.
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