Волосожар рассказала, как справляется с ролью мамы двоих детей

Родившая в конце мая второго ребёнка олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала «Газете.Ru», как справляется с домашними хлопотами.

По словам фигуристки, первые две недели после родов были очень сложными. Ей помогали две няни и её мама. Кто-то сидел с новорожденным Теодором, а кто-то занимался с четырёхлетней Анжеликой.

Сейчас я понимаю, насколько сложнее быть мамой двоих детей. Если бы это знание было у меня, когда только родилась Анжелика! Тогда я вскакивала по поводу и без, а могла ведь спокойно спать. Сейчас, когда засыпает один ребенок, просыпается другой, и одной очень сложно, — отметила она.

Волосожар также добавила, что сейчас стало значительно легче, потому что её супруг Максим Траньков вернулся со сборов в Сочи. Дочка, очень любит папу и буквально не слезает с него, когда он дома.

Второй ребёнок в семье фигуристов и олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар родился 27 мая. Роды прошли в клиническом госпитале «Лапино». Как сообщала спортсменка, всё прошло очень комфортно и спокойно.

Первый ребёнок у пары появился 16 февраля 2017 года.