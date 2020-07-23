Пресловутая пандемия сделала невозможным проведение нынешним летом практически всех крупнейших международных соревнований. По этой причине на 2021 год были перенесены футбольный чемпионат Европы и очередная летняя Олимпиада в Токио. Хотя далеко не факт, что Игры-2020 удастся провести в японской столице спустя год. О причинах, которые могут привести к отмене главных соревнований четырёхлетия, — в материале NEWS.ru.

Отложить нельзя отменить

Токио, который уже принимал летнюю Олимпиаду в 1964 году, выиграл конкурс на проведение Игр-2020 на сессии в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013-го, уверенно опередив по итогам двухраундового голосования Стамбул и Мадрид. При этом заявка японской столицы «сработала» со второй попытки (первая предпринималась в борьбе за Олимпиаду 2016 года), тогда как испанский кандидат не смог победить даже с третьего раза, а турецкий и вовсе — с пятого.

Разумеется, семь лет назад никто и предположить не мог, что установленные тогда сроки проведения 32-х по счёту летних Игр — с 24 июля по 9 августа — будут самым жёстким образом скорректированы эпидемией COVID−19. В марте нынешнего года события развивались стремительно: сначала Международный олимпийский комитет (МОК) объявлял о переносе на неопределённый срок отборочных соревнований к Играм, затем некоторые национальные олимпийские комитеты (в частности, Канады и Австралии) заявляли об отказе от участия в токийской Олимпиаде из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. И наконец, 24 марта глава МОК Томас Бах сделал официальное заявление о том, что Игры-2020 переносятся на следующий год.

Тогда же, весной, президент Международного олимпийского комитета подчёркивал, что вопрос проведения Олимпиады в Токио будет находиться в прямой зависимости от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но при этом делалась важная ремарка: проведение Игр без зрителей МОК исключает, поскольку «это противоречит олимпийскому духу».

Томас Бах Urs Lindt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дух духом, но очевидно, что возглавляемое Бахом ведомство не хотело нести серьёзные финансовые потери. Ведь реализация билетов на олимпийские соревнования всегда была важной статьёй дохода организаторов Игр. В случае отсутствия болельщиков можно было лишиться не только этих денег, но и остаться без прибыли, вырученной за продажу атрибутики, а также предоставляемых гостям Токио услуг туристического сектора.

Но если позиция МОК касательно проведения Игр через год оставалась неизменной, то в самой Японии Олимпиада, как это часто бывает, стала разменной монетой в политических игрищах. Пока премьер-министр страны Синдзо Абэ изображал хорошую мину при тревожной эпидемиологической обстановке, председатель оргкомитета Игр-2020 Ёсиро Мори заявлял, что Олимпиада может быть отменена, если пандемию коронавируса не удастся взять под контроль к началу 2021 года.

А кандидат в губернаторы Токио, лидер партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото открыто поддержал радикальные мнения об отказе от проведения Игр, назвав эту инициативу ключевым пунктом своей предвыборной программы.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы [на выборах] я буду требовать отмены Олимпиады, — приводит слова Ямамото ТАСС.

Игры без зрителей или зрители без Игр?

На самом деле не только в японской столице, но и во всей Стране восходящего солнца весьма высока доля жителей, выступающих за отмену либо повторный перенос летних Игр. Результаты опроса, проведённого 17–19 июля агентством Kyodo, показали, что лишь 23,9% японцев выступают за проведение Олимпиады в 2021 году. При этом 36,4% респондентов хотели бы ещё раз отложить Игры, а 33,7% опрошенных уверены, что главные соревнования четырёхлетия следует вовсе отменить.

В том, что лишь каждый четвёртый подданный Японии не возражает против проведения Игр летом следующего года, «виноваты» опасения в том, что пандемия не пойдёт на спад и в 2021 году, а также отсутствие вакцины против коронавируса и коллективного иммунитета к COVID-19.

AFLO/Global Look Press

Тем временем МОК и оргкомитет Олимпиады постепенно начали менять своё отношение к проведению Олимпиады при пустых трибунах. Тот же Ёсиро Мори подчёркивал, что сокращение зрителей на олимпийских соревнованиях «механически невозможно» и вообще этот процесс должен быть чем-то обоснован. Например тем, что воочию за всеми стартами на Играх будут наблюдать исключительно подданные Японии.

Если случится так, что возможно только проведение Олимпиады без зрителей, то придётся думать. В этом случае, возможно, встанет вопрос об отмене Игр, — заявил Мори в интервью телеканалу NHK.

Однако чуть позже Томас Бах высказался уже не столь радикально, допуская проведение Олимпиады в японской столице без зрителей.

Мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях, — отметил президент МОК в интервью NHK.

Бах добавил, что ситуацию существенно осложняет закрытие границ между государствами. Эта мера была принята для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, и пока нельзя утверждать, что эпидемиологическая обстановка улучшилась настолько, чтобы снять все ограничения для перемещения болельщиков между странами. И если положение дел не изменится в лучшую сторону к следующему году, присутствие зрителей на трибунах олимпийских арен во время Игр в Токио не представляется возможным.

Конечно, очень жаль, если поклонники спорта со всего мира не смогут стать непосредственными свидетелями и гостями спортивного праздника, который должен был начаться 24 июля 2020 года в Токио, но на данный момент отложен на год. Игры в Японии должны были собрать более 12,5 тысячи спортсменов, представляющих не менее 205 стран. На олимпийских объектах японской столицы должны быть разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Причём среди последних — новые (или хорошо забытые старые) дисциплины: бейсбол и софтбол, каратэ, сёрфинг, скейтбординг, скалолазание, а также стритбол (баскетбол «3 на 3»).

Кроме того, во многих видах спорта отражён современный тренд «гендерного равенства», благодаря чему будут разыграны дополнительные комплекты наград в смешанных эстафетах, либо смешанных командных турнирах.

Впрочем, словосочетание «будут разыграны» сейчас стоит употреблять с осторожностью: пока никто не может знать и прогнозировать, как поведёт себя пандемия в ближайшие месяцы. МОК, конечно, определил новые сроки Игр в Токио — они должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Но пройдут ли — вот в чём большой вопрос...