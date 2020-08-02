В Московском полумарафоне участвуют почти 16 тысяч бегунов

https://static.news.ru/photo/f75b51a4-d487-11ea-8bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Титул беговой столицы России будет разыгран 2 августа в рамках серии «ЗаБег.РФ». Он стартовал более чем в 80 городах страны в 09:00 мск, в одно время вне зависимости от часовых поясов.

В столице России частью серии стал ежегодный Московский полумарафон. Почти 16 тысяч человек пробегут дистанции 5 и 21,1 км. Детские старты в 2020 году отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Директор столичного мероприятия Дмитрий Тарасов заявил, что приняты все меры безопасности.

Мы обеспечили каждого участника масками, на входе всем замеряется температура. Люди с повышенной температурой не могут попасть в стартовый городок. Сам он взят в кольцо, и зайти сюда достаточно непросто, — отметил Тарасов.

В Москве в забеге участвуют сильнейшие российские стайеры. Среди них победители прошлогоднего Московского полумарафона двукратный чемпион России Степан Киселёв и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Татьяна Архипова.

Бегунам, взявшим старт в Лужниках, предстоит вернуться сюда на финиш после пробега по центральным набережным Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что масштабный культурно-спортивный марафон, посвящённый волонтёрам, будет проходить в столице в течение двух недель. Его участниками станут добровольцы, спортсмены, деятели культуры и искусства, экскурсоводы, работники транспорта и множество других людей, в том числе — партнёры всероссийской акции #МыВместе. Начало акции 2 августа — одновременно с Московским полумарафоном.