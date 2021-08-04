Американцы обнаружили «секретное оружие» российских олимпийцев

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Американское издание Wall Street Journal нашло «секретное оружие» российских олимпийцев, которое помогает им завоёвывать медали на Играх в Токио.

В заметке, опубликованной на сайте, говорится, что в разгар пандемии коронавируса российские спортсмены обнаружили «секретное оружие», которое недоступно больше никому. Им стала география России.

Заперевшись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звёзды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии. А в США тренажёрные залы были закрыты, — гласит заметка.

Благодаря этому «оружию» российские спортсмены успешно выступают на Играх.

На данный момент в активе сборной России 53 медали: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Торжественная церемония закрытия состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что американская пловчиха Лилли Кинг заявила о том, что российской сборной не место на Олимпиаде в Токио.