Ургант сравнил победу сына Плющенко с завоеванием Кубка Стэнли

https://static.news.ru/photo/6ec0bb52-03e6-11eb-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: gnomgnomych/instagram.com

Российский телеведущий Иван Ургант назвал победу Александра Плющенко, сына Евгения Плющенко, на детском турнире по фигурному катанию не менее важным событием, чем завоевание Кубка Стэнли российскими хоккеистами в составе команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Вчера состоялись две громкие и важнейшие победы на льду. Российские хоккеисты в составе российской команды «Тампа-Бэй» выиграли Кубок Стэнли. Но главная победа другая: Гном Гномыч (прозвище сына Плющенко. — NEWS.ru) выиграл турнир, посвящённый 50-летнему юбилею «Самбо-70»! — заявил он в эфире телепередачи «Вечерний Ургант».

Он пошутил, что и семилетний фигурист, и хоккеисты «по традиции перед соревнованиями не брились».

Как сообщал NEWS.ru, 29 сентября команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старс» со счётом 2:0 и во второй раз стала обладательницей Кубка Стэнли.