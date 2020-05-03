Украинского спортсмена подвергли травле из-за позиции по войне в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4d41eee8-8d1b-11ea-a304-fa163e074e61_660.jpg Олег Верняев Фото: Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Олимпийских игр 2016 года украинский гимнаст Олег Верняев подвергся критике со стороны своих соотечественников после того, как отказался называть Россию виновницей войны в Донбассе.

Верняев не стал отвечать на вопрос во время интервью YouTube-каналу Intersport Україна на тему того, почему начался конфликт на востоке Украины, но подчеркнул, что ему жаль людей, которые страдают из-за войны.

После этого пользователи Сети назвали его «лицемером и нытиком», а также обвинили в «братании» с русскими.

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Нагорный получил золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Далалоян завоевал серебряную награду. По сумме выступлений в шести упражнениях Нагорный набрал 88,772 балла, Далалоян — 87,165 балла. На третьем месте оказался украинец Олег Верняев, у него было 86,973 балла.