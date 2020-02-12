https://static.news.ru/photo/fe8e3c2e-4e3c-11ea-96fc-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева и Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём отношении к другой российской спортсменке, которая раньше также занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой.

Женя Медведева для меня — пример трудолюбия. Сейчас же я концентрируюсь на отработке своих программ. В моих планах выучить все четверные прыжки и победить на следующей Олимпиаде, — цитирует Трусову Tatler.

Известные чемпионки в фигурном катании Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова сделали совместную фотографию, которая украсила обложку журнала о светской жизни. В мартовский номер издания Tatler попали три девушки, которым предстоит в двадцатых числах первого месяца весны представлять Россию на чемпионате мира в Монреале, писал NEWS.ru.