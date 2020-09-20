Триумф Щербаковой: первый этап Кубка России прошёл без больших сюрпризов

Новые реалии современного мира привели к тому, что главным стартом в фигурном катании в этом сезоне стал рядовой турнир Кубок России, первый этап которого проходит сейчас в Сызрани. Как выступила звезда Анна Щербакова, почему не приехала Евгения Медведева, кому помогали судьи, и почему никто из мужчин-одиночников не порадовал — в материале NEWS.ru, который рассказывает о победителях и призёрах первого этапа Кубка России среди мужчин и женщин.

Потеря хедлайнеров этапа

Внимание к этапу в Сызрани было приковано не только по той причине, что этот старт открывал соревновательный сезон в фигурном катании, но и из-за громких имён участников, которые должны были приехать на соревнования. Одним из главных хедлайнеров события среди женщин являлась Евгения Медведева, буквально за несколько дней до начала нового сезона вернувшаяся в группу Этери Тутберидзе, а среди мужчин — Александр Самарин. Однако за несколько дней до старта стало известно, что оба спортсмена пропустят соревнования по медицинским показаниям.

Впрочем, и без них было, кому радовать публику в Сызрани. В женских соревнованиях свой сезон открывала на данный момент фигуристка номер один в группе Этери Тутберидзе Анна Щербакова. А конкуренцию главной фаворитке соревнований должна была составить не Медведева, но тоже одна из сильнейших подопечных Этери Георгиевны Майя Хромых (до соревнований допущены спортсмены юниорской сборной России, которым исполнилось 14 лет не позднее 1 июля 2020 года). Среди мужчин наибольшее внимание было сосредоточено на Макаре Игнатове, который на прошлых выходных выдал неплохое выступление на контрольных прокатах.

Мужчины разочаровали

Артем Ковалев Владимир Песня/РИА Новости

Но, к сожалению, подтвердить статус фаворита соревнований Игнатову не удалось. Виной тому не только не лучшее выступление самого Макара, но и сильный соперник в лице Артёма Ковалёва. Ученик академии «Ангелы Плющенко», выступающий в этом сезоне под руководством Александра Волкова, не оставил шанса соперникам. И, конечно, во многом победа на этапе Кубка России в Сызрани стала возможна благодаря уверенной короткой программе. Фигурист выступал под музыку «Adagio in G Minor» и выполнил несколько сложных элементов: четверной сальхов, тройной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп. А вот произвольная у фигуриста не задалась. Четверной сальхов, который спортсмен приземлил в короткой программе, во втором соревновательном дне совершенно не пошёл: первая попытка исполнения прыжка обернулась падением, вторая — «бабочкой». В остальном выдался достаточно динамичный и яркий номер (выступал он под композиции группы Queen), в котором фигурист выглядел очень органично. К счастью для Ковалёва, все недочёты произвольной программы не сказались на итоговом первом месте — отрыв после короткой программы и неудачное выступление ближайших конкурентов сделали своё дело.

На второй ступени пьедестала расположился Роман Савосин. Нельзя сказать, что оба проката спортсмена вышли идеальными, но сложный контент позволил ему забрать призовое место. В короткую программу фигурист включил четверной сальхов, добавил в каскад четверной тулуп и предпринял попытку сделать тройной аксель, с которого в итоге упал. Остальные прыжки тоже были выполнены неидеально. Однако это нисколько не остановило фигуриста, и уже в произвольную программу он включил три четверных прыжка (два сальхова и тулуп). Да, падений в произвольной не было, но неточностей — масса. Три недокрута (как раз на тех самых четверных прыжках), неверное ребро при исполнении четверного лутца и «бабочка» на акселе. Впрочем, даже с такими грубыми ошибками ему удалось стать победителем в произвольной программе и занять итоговое второе место.

А вот ранее упомянутый нами Игнатов в итоге довольствовался только третьей строчкой. И это — за счастье. Уж очень много проблем было в обеих программах фигуриста. Даже несмотря на то что короткую программу он начал с идеального четверного риттбергера, продолжить на приятной ноте выступление не удалось: не совсем удачным получился каскад из четверного и тройного тулупов и была «бабочка» на акселе. Короткую во многом спасли лишь высокие оценки за компоненты.

Череда неудач продолжилась и во время произвольной, особенно запала техническая часть: было падение с четверного риттбергера и четверного тулупа, не получился выезд с ещё одного четверного тулупа, была «бабочка» на тройном лутце и ещё несколько неточностей. Уж точно не такого выступления ждали от Игнатова зрители, собравшиеся в Сызрани.

Впрочем, не один Макар разочаровал, выступление всех мужчин было достаточно слабым. Как в коротких программах, так и в произвольных было очень много падений, помарок и недочётов. У одного из фигуристов, Максима Петрова, во время проката даже порвался шнурок. Это явление достаточно редкое, но очень нервозное (в первую очередь для самого спортсмена). В целом некая нервозность была присуща всем выступлениям парней (призёрам и победителям в том числе). Очевидно, что фигуристы всё ещё вкатываются в сезон, и никому — ни Петрову, ни Ковалёву — этот процесс не даётся просто.

Щербакова на высоте

Первый день прокатов, когда фигуристки-одиночницы демонстрировали свои короткие программы, в большей степени запомнился не выступлениями спортсменок, а неоднозначным судейством по отношению к Щербаковой. Судейская коллегия по непонятным причинам решила подарить фигуристке солидную сумму баллов. Подарки — дело хорошее, да только в каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера у фигуристки случился очевидный недокрут. На это обратили внимание все (даже Щербакова поморщилась при повторе прыжка), кроме судей. Они посчитали прокат чистым и наградили спортсменку щедрыми 82,13 баллами (личный рекорд Щербаковой). Для понимания: мировой рекорд Алёны Косторной, установленный на финале Гран-при, составляет 85,45. И это при том, что спортсменка выполнила прыжок категории ультра-си — тройной аксель. У Анны таких прыжков в короткой нет.

Впрочем, Щербакова особенно не порадовалась таким баллам (даже несмотря на то, что остальные элементы были выполнены отлично). На интервью после выступления она отметила, что не очень довольна своей работой, а уже на следующий день смогла доказать, что в «подачках» от судей не нуждается. Щербакова в произвольной программе набрала сумасшедшие баллы за технику — 90,03. Ей удалось приземлить четверной флип, она прыгнула каскад тройной флип — тройной тулуп, затем исполнила два сольных двойных акселя (правда, на одном из них допустила степ-аут), затем сделала чистейший каскад тройной лутц — тройной риттбергер и сольный тройной лутц. Ещё одна неточность была на каскаде из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер. Правда, по реакции Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Тутберидзе, можно было подумать, что спортсменка сорвала всё и вся.

В общем, внушительный контент, близкие к идеальному исполнению прокаты, красивые постановки и не менее прекрасные наряды позволили Анне Щербаковой завоевать первое место. Другого исхода быть и не могло.

Анна Фролова Владимир Песня/РИА Новости

А вот на второй строчке неожиданно расположилась Анна Фролова. Неожиданно по той причине, что эта позиция должна была достаться другой фигуристке, но о ней позже.

Фролова, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, в целом неплохо откатала обе программы. В короткой исполнила тройной лутц, двойной аксель и каскад из тройного флипа — тройного тулупа. Несмотря на то что прыжки не были сорваны, судьи усмотрели неясное ребро на лутце и не очень высоко оценили вращения фигуристки. Произвольная тоже далась непросто, но в целом была исполнена без серьёзных ошибок. Однако выступи Майя Хромых немного лучше в произвольной программе, то Фролова довольствовалось бы только третьим местом.

Нельзя сказать, что юная ученица Этери Тутуберидзе безошибочно откатала короткую программу. Проблемы были: степ-аут на акселе, неуверенное приземление в каскаде. Однако в произвольной проблем было ещё больше. Правда, прежде чем приступить к перечислению недочётов, скажем, что фигуристка попыталась исполнить обещанный четверной сальхов. Да, попытка не увенчалась успехом, но сам факт того, что она пошла на прыжок, вызывает большое восхищение.

Итак, кроме падения с четверного сальхова, спортсменка также отметилась степ-аутом на двойном акселе, приземлением на лёд с тройного лутца и не очень уверенным каскадом. Все эти огрехи и лишили её серебряной медали.

Таким образом, первый этап Кубка России подошёл к концу. Очень хочется верить, что в последующих стартах спортсмены предстанут в более лучших физических кондициях, чтобы у Щербаковой и Ко была хоть какая-то конкуренция.