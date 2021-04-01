Тренерский совет признал выступление сборной России удовлетворительным

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Ханты-Мансийске проходит заседание тренерского совета Союза биатлонистов России. Были заслушаны доклады старших тренеров мужской сборной Юрия Каминского и женской — Михаила Шашилова. Выступление команды в прошлом сезоне было признано удовлетворительным, сообщает спецкор NEWS.ru Александр Круглов.

Доклады специалистов вызвали немало вопросов со стороны делегатов от регионов, однако масштабной критики и призывов отправить тренеров в отставку не было. Работу Юрия Каминского и мужской сборной признали удовлетворительной единогласно, а выступление женской сборной под руководством Михаила Шашилова признали неудовлетворительным два человека при одном воздержавшемся.

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, где она уступила Наталье Ушкиной на финишном круге.