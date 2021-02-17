Тренер сборной России раскритиковал подготовку Логинова и Елисеева

https://static.news.ru/photo/92fc96ec-7157-11eb-a3d2-96000091f725_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подверг критике самостоятельную подготовку к сезону прошлогодних лидеров команды Александра Логинова и Матвея Елисеева.

Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен. При этом мы знаем, что он сделал на 90 процентов. Но всё равно надо разбираться и весной проанализировать, что они там напридумывали. Но подготовку Александра Логинова ещё можно было скорректировать. Даже несмотря на то, что он её выстраивал преимущественно самостоятельно, всё равно можно было подсказывать, было понимание в плане функционала, — рассказал Каминский в интервью ТАСС .

Также тренер отметил, что Логинов и Елисеев деградировали, прежде всего в стрельбе, а потому самоподготовка в биатлоне не является эффективной. В индивидуальной гонке Логинов занял 31-е место, а Елисеев — 61-е.

Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Стурла Лэгрейд одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке, не допустив ни одного промаха. Кроме того, он завоевал Малый хрустальный глобус в этой дисциплине по итогам сезона.