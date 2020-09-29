Тренер лыжника Крюкова прокомментировал переезд своего ученика в Китай

https://static.news.ru/photo/a9f3c1e4-0254-11eb-abfe-fa163e074e61_660.jpg Никита Крюков Фото: nikita_kriukov/instagram.com

Старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский рассказал, какие предложения поступали его ученику, олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Никите Крюкову, возглавившего сборную Китая, из России.

В России ему поступали предложения из региональных команд. Знаю, что Московская область предлагала возглавить команду. Однако сейчас очень трудно работать в региональном спорте. Ему бы там пришлось заниматься многими вопросами, так как он приглашался в качестве руководителя всех команд. А это больше организационная работа, чем тренерская. Он не захотел пойти на такую работу, — сказал Каминский в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Никита Крюков является олимпийским чемпион 2010 года в личном спринте и серебряным призёром 2014 года в командном спринте, а также единственным в истории СССР и России трёхкратным чемпионом мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Уле-Эйнар Бьорндален поделился первыми впечатлениями о работе в качестве главного тренера сборной Китая. Этот пост норвежец занял в сентябре 2019 года, его супруга белорусска Дарья Домрачева тогда же возглавила женскую сборную азиатской страны. Прославленные биатлонисты должны подготовить спортсменов Поднебесной к Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.