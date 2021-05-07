Тренер из академии Плющенко высказался о вернувшейся к Тутберидзе Трусовой

https://static.news.ru/photo/f73911c2-afd6-11eb-9a67-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по общей физической подготовке в академии «Ангелы Плющенко» Ерим Газазян рассказал, как проходили тренировки с бронзовым призёром чемпионата мира Александрой Трусовой до её возвращения к Этери Тутберидзе. Об этом он высказался в эфире «Матч ТВ».

По словам тренера, у них с Трусовой сразу установился контакт. Фигуристка понимала, что его упражнения не нанесут ей вреда.

Бывало, я даю Саше задание, она смотрит круглыми глазами и спрашивает, точно ли это выполнимо. Я детально объясняю ей план выполнения элемента, и всё удаётся. Затем — спортивное наслаждение от того, что покорилась новая вершина. Потом Сашу уже было не остановить. Она сама просила придумывать ей новые сложные упражнения на физику и для ума — почти каждую тренировку, — сказал он.

Газазян отметил, что многие его упражнения вызывали у фигуристки позитивные эмоции, так как ей такие задания не давали до этого.

Любые упражнения, которые не из обычного фитнеса, вызывали у неё восторг, — заключил Газазян.

1 мая стало известно, что Плющенко и Трусова прекратили сотрудничество спустя год совместной работы. У фигуристки закончился контракт, и по обоюдному желанию двух сторон он не был продлён.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала возвращение российских фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. Она, оценивая поступок молодых спортсменок, обвинила их в предательстве.