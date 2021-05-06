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Трусову и Косторную обвинили в предательстве

09:41, 07 мая 2021
Александра Трусова Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала возвращение российских фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. Она, оценивая поступок молодых спортсменок, обвинила их в предательстве, передаёт Sportbox.ru.

Этери Георгиевна приняла обратно двух девочек, которые её предали. Да-да, предали — будем называть вещи своими именами. Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Они знали, куда идут, — приводит слова Бестемьяновой Sportbox.ru.

Косторная и Трусова перешли в группу Плющенко в прошлом году, однако выступления фигуристок в прошедшем сезоне оказались неоднозначными. Чемпионка Европы и победительница Гран-при Косторная сезон провалила, а Трусова довольствовалась бронзовой наградой на чемпионате мира и не попала на командный чемпионат мира.

Как сообщалось ранее, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала уход Александры Трусовой от Евгения Плющенко и её возвращение к Этери Тутберидзе.

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