Олимпийская чемпионка из Украины высмеяла возвращение Трусовой к Тутберидзе

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Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала уход Александры Трусовой от Евгения Плющенко и её возвращение к Этери Тутберидзе. Пост был опубликован в Instagram украинской спортсменки.

Да, не смогла. Так же, как и Медведева. Пансионат «Березка» засосал обратно, — написала Баюл.

1 мая стало известно, что Евгений Плющенко и Александра Трусова прекратили сотрудничество спустя год совместной работы. У фигуристки закончился контракт, и по обоюдному желанию двух сторон он не был продлён. Трусова вернулась к Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что восприняла эту новость без какого-либо удивления.