Тренер ЦСКА объяснил причину поражения «Чеховским медведям»

https://static.news.ru/photo/49b69252-058d-11eb-921c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гандбольный клуб ЦСКА уступил «Чеховским медведям» в матче регулярного сезона мужского чемпионата России со счётом 21:26.

«Красно-синие» несколько раз не сумели реализовать голы один на один из-за удачной игры голкипера соперников Дмитрия Павленко. Тренер «армейцев» отметил его игру и объяснил дополнительные причины поражения.

Конечно, сейвы вратаря придают уверенности команде. Это очень повлияло на результат встречи. Мы не смогли физически и эмоционально восстановиться после игры с датчанами, учитывая, что мы работали последнее время практически без выходных. Ребята допустили несвойственные ошибки — не забили свои голы один на один, что недопустимо. Из-за этого мы потеряли нить игры. Мы старались догнать соперника, но не вышло, — сказал Гринишин после игры.

Во второй половине игры хозяева потеряли крайнего Алексея Фокина. После неудачного падения игрок не смог вернуться на поле и завершить матч.

Сейчас сложно ответить, как себя чувствует Алексей, будем ориентироваться на слова врача. В скорую не обращались. В ближайшее время станет ясно, — добавил специалист, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Для «Чеховских медведей» эта суббота выдалась успешной. Главный тренер команды Владимир Максимов признался, что по-особенному настраивал своих подопечных на матч против московского коллектива.

Я считаю, самое главное, что нам помогло, — настрой на игру. Недавно собирались олимпийские чемпионы в честь победы на Играх в 2000 году, а комментаторы, которые обсуждали матч ЦСКА с датчанами, рассказали, что эта победа [над «Чеховскими медведями»] где-то рядом. И все олимпийские чемпионы попросили передать моим ребятам, что они должны показать классную игру и выиграть, доказав, что Игры — это другое, чем чемпионат России, — заявил Максимов.

Победу над новосибирским «Локомотивом» на поле хозяев одержал казанский «Зенит» и таким образом в восьмой раз завоевал российский Суперкубок по волейболу, писал NEWS.ru.