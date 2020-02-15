https://static.news.ru/photo/81dffa1c-4fe7-11ea-844f-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

Я это знал ещё до Сочи. Я связываю это с полной бесконтрольностью прежнего руководства СБР, незнанием вопроса. Кущенко, Майгуров — два прохвоста. Главная причина допинговых скандалов, связанных с временем их руководства, — полная вседозволенность и отсутствие закона о допинге, которого нет по сей день, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.

Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Фактически будет отменён только один результат — шестое место на этапе в Анси в 2013 году в составе эстафетной команды на Кубке мира.