«Телеспорт» просит суд о постоянной блокировке сайта Чемпионат.com

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Акционерное общество «Телеспорт груп» попросило Мосгорсуд на постоянной основе заблокировать спортивный портал Чемпионат.com.

Согласно иску, который подан в суд на владельца сайта ООО «Рамблер групп», портал нарушил авторские права, разместив трансляции и фрагменты записей чемпионата России по вольной борьбе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Чемпионат.сom неоднократно нарушал авторские права.

Ранее Мосгорсуд взыскал с Rambler Group 1,4 млн рублей за размещение и распространение записей с матчей чемпионата Италии по футболу. На эти матчи истец — АО «Телеспорт груп» — имеет исключительные права с 2018 по 2021 год, писалNEWS.ru.