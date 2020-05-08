«Телеспорт» просит суд о постоянной блокировке сайта Чемпионат.com

Акционерное общество «Телеспорт груп» попросило Мосгорсуд на постоянной основе заблокировать спортивный портал Чемпионат.com.
Согласно иску, который подан в суд на владельца сайта ООО «Рамблер групп», портал нарушил авторские права, разместив трансляции и фрагменты записей чемпионата России по вольной борьбе,
Отмечается, что Чемпионат.сom неоднократно нарушал авторские права.
Ранее Мосгорсуд взыскал с Rambler Group 1,4 млн рублей за размещение и распространение записей с матчей чемпионата Италии по футболу. На эти матчи истец — АО «Телеспорт груп» — имеет исключительные права с 2018 по 2021 год, писалNEWS.ru.
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