Тарасова назвала Боброву сплетницей из-за критики Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/7039ecc8-915e-11eb-ba28-96000091f725_660.jpg Екатерина Боброва Фото: vk.com/ekaterinabobrova

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийской чемпионки — 2014 в командных соревнованиях Екатерины Бобровой относительно методов работы Этери Тутберидзе.

В интервью «Собеседнику» спортсменка сообщила, что специалист «может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо». Эти слова разлетелись в СМИ.

Откуда она знает методы работы Тутберидзе? Боброва ни на одной тренировке у Этери Георгиевны не была. Получается, что Катька сплетница, — приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

По её словам, Бобровой лучше «помолчать», особенно учитывая, что она дружит с Евгенией Медведевой, ученицей Тутберидзе. Она добавила, что со стороны олимпийской чемпионки подобное высказывание является «хамством по отношению к педагогу».

Ранее Боброва объяснила свои слова, сказанные ранее в адрес тренера Этери Тутберидзе. Она сообщила, что фраза вырвана из общего контекста. Боброва утверждает, что она честна перед собой и аудиторией и всегда высказывает своё мнение, писал NEWS.ru.