https://static.news.ru/photo/9426b8ca-4e6e-11ea-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская биатлонистка Ирина Старых извинилась перед болельщиками за своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Италии.

Россиянка допустила три промаха на двух огневых рубежах и передала эстафету на 14-м месте, отставая от лидера на 52,5 секунды.

Я хочу сказать всем спасибо и извиниться за свой этап, прошу прощения, недопустимо так выступать. Было очень тяжело и волнительно, видимо, это сказалось, — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что ей не хватило сил и она не знает, как это объяснить и с чем это связано. Старых отметила, что днём ранее на тренировке чувствовала себя идеально.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о готовности спортсменок к чемпионату мира. По его словам, все биатлонистки российской сборной восстановились, писал NEWS.ru.