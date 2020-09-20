«Спортсмены стали такими нежными»: «Химки» начали не за здравие

В воскресенье, 20 сентября, баскетбол официально вернулся к прежней жизни, пусть и с масками на лицах болельщиков. Единая лига ВТБ ворвалась в осень матчем между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом». Как команды провели открытие — в материале NEWS.ru.

Главной целью подмосковного коллектива было сохранение состава, который в досрочно завершившемся сезоне лидировал в чемпионате России. А точечные приобретения заставляли только аплодировать. Так, генеральному директору Павлу Астахову удалось сохранить лидера Алексея Шведа, переподписать ветеранов команды Сергея Моню и Егора Вяльцева, заключить соглашение с американцем Девином Букером. К «Химкам» также присоединился экс-лидер петербургского «Зенита» Евгений Воронов и вернулся из «Реала» Джордан Мики. А напоследок команда удивила трансфером Эррика МакКолума. Правда, заключительные дни межсезонья для подопечных Римаса Куртинайтиса прошли не самым удачным образом — перед стартом нового чемпионата команда из Московской области потеряла ключевого игрока Алексея Шведа, получившего травму. Не было на игре МакКолума, Вяльцева и Стефана Йовича.

Но и «Зенит» летом не развлекался. Состав петербуржцев на первом мачте блистал — «сине-бело-голубые» укрепились не только звёздами (Виталий Фридзон, Билли Барон, Алекс Пойтресс, Артурас Гудайтис, Кей Си Риверс), но и перспективными игроками (Денис Захаров, Игорь Вольхин).

Хави Паскуаль Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно, было интересно, на какие хитрости пойдёт Хави Паскуаль, чтобы усложнить жизнь своему литовскому коллеге. И ему это удалось буквально с первых минут, несмотря на то что функционально обе команды подошли к игре вполне неплохо. Но клуб с берегов Невы выглядел немного увереннее, именно он открыл счёт встречи и держал соперника в напряжении первую четверть. Как итог — хозяева уступали питерцам три очка (15:18). «Химкам» удалось полноценно включиться только во второй десятиминутке. Как только команда сравняла счёт (23:23), показалось, будто химчане больше не допустят отрыва противника. Но у «Зенита» план был совсем другой — гости выглядели, как быки во время корриды, и рвались вперёд. После первой половины игры ребята имели совсем небольшой отрыв в два очка, а роль лидера на себя взял Уилл Томас.

Без защитника Алексея Шведа «Химкам», конечно, было крайне непросто, но отдельными успешными действиями нескольким игрокам всё же удалось выделиться — в защите «за себя и за того парня» отрабатывал Сергей Карасёв, а в точности — Грег Монро и Девин Букер.

Впервые хозяева переломили ситуацию лишь в конце третьей четверти. За две минуты до свистка Грег Монро вывел коллектив вперёд благодаря точным попаданиям штрафных, а спустя несколько секунд Евгений Воронов поддержал коллегу под кольцом. Затем подключился и Дайрис Бертанс. Наконец, болельщики, которые весь матч гнали клуб к победе, могли по-настоящему порадоваться — счёт стал 55:51.

Игроки БК Химки Дайрис Бертанс и БК Зенит Билли Бэрон Гавриил Григоров/ТАСС

Было видно, что обе команды вышли оставить на паркете все свои силы, только вот «Зенит» казался отлаженной машиной. Даже после надлома им удалось не просто вернуть преимущество, но и окончательно порвать соперника. Встреча завершилась со счётом 79:67.

Если подопечные Хави Паскуаля продолжат в том же духе, их можно смело считать новым баскетбольным титаном внутреннего чемпионата. Сам наставник крайне сдержанно отреагировал на успешный старт, да ещё и против одного из ключевых соперников.

Мы счастливы победить. Это прекрасный способ начать сезон, но мы не полностью готовы к старту, это было видно, но это нормально — мы играли с характером, правильно действовали в атаке. Я рад игре в защите, мы контролировали в большей или меньшей степени весь матч, особенно четвёртую четверть, и заставили «Химки» не набрать много очков, — сказал Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

Действительно, последние десять минут для петербуржцев сложились просто восхитительно — «Химки» пропустили 16 очков, что крайне удивило.

Защитник подмосковного коллектива Сергей Карасёв не пытался оправдать поражение.

У нас были свои трудности перед игрой, но это нас не оправдывает. Если мы хотим играть ту игру и добиваться тех результатов, которые стоят перед началом сезона, мы не имеем права совершать 20 потерь. Мы должны находиться на грани 10–12. А как объяснить 16 пропущенных очков в последней четверти, я не знаю, нашей расслабленностью. Ну нельзя так играть! Если мы будем так в защите играть, то можно каждой команде проигрывать, — заявил баскетболист.

Очевидно, «Химкам» необходимо срочно возвращать лидеров, вокруг которых строится их кирпичная стена. Но вот о сроках возвращения точно не знает даже рулевой корабля. После матча Римас Куртинайтис и вовсе сказал, что не понимает некоторых баскетболистов.

Я не доктор, но как бывший спортсмен я не понимаю некоторых травм и игроков. Мы сейчас стали такими нежными — как упал, значит, сразу две недели лечения. Я имею большие претензии к штабу врачей. Мы мужики в первую очередь, во-вторых, баскетбол — это контактная игра. Некоторым игрокам не хватает мужского качества. Со Стефаном ситуация чуть похуже, он порвал связки, будет отсутствовать полтора-два месяца, — эмоционально заявил коуч после игры.

При этом специалист в целом доволен матчем.