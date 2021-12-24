Смолкин рассказал, почему дочь Тутберидзе молчала на пресс-конференции

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в паре с Дианой Дэвис, дочерью прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, рассказал, что его партнёрша «отдыхала» во время пресс-конференции, поэтому и не отвечала на вопросы СМИ. Он выразил надежду, что спортсменка решит пообщаться с журналистами по окончании произвольной программы, пишет RT.

Боюсь, Диана не доставит вам удовольствия своим ответом. Почему не говорит? Отдыхает. Может быть, завтра (после произвольного танца. — NEWS.ru), — сказал Смолкин.

За выступление в ритм-танце Дэвис и Смолкин набрали 83,99 балла, что позволило им расположиться на третьей строчке, обогнав участников Олимпийских игр в Пхёнчхане — Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро (79,36). Лидируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов (93,61), вслед за ними идут Александра Степанова и Иван Букин (88,76).

Ранее американский журналист Дэвид Кейн отреагировал на оценки пары Дэвис/Смолкин за ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Он считает, что Тутберидзе отправляет дочь на Олимпиаду.