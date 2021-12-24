Американский журналист: Тутберидзе отправит дочь на Олимпиаду
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
21:20, 23 декабря 2021
Этери ТутберидзеФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский журналист Дэвид Кейн отреагировал на оценки пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин за ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Он считает, что Тутберидзе отправляет дочь на Олимпиаду. Своими мыслями журналист поделился в Twitter.
Тутберидзе начинает... отправлять свою дочь на Олимпиаду, — написал Кейн.
По итогам ритм-танца на чемпионате России Дэвис/Смолкин заняли третье место, заработав 83,99 балла. На первой строчке расположились Виктория Синицина/Никита Кацалапов (93,61), на второй — Александра Степанова/Иван Букин (88,76).
Произвольная программа в танцах на льду состоится в 12:45.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заявили, что они «блатные», так как у них известные родители. Диана является дочерью известного тренера Этери Тутберидзе, Глеб — сын актёра Бориса Смолкина.