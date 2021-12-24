Американский журналист: Тутберидзе отправит дочь на Олимпиаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, в эфире Первого канала заявили, что они «блатные», так как у них известные родители. Диана является дочерью известного тренера Этери Тутберидзе, Глеб — сын актёра Бориса Смолкина.

До этого дуэт уже обвиняли в протекции со стороны Этери Тутберидзе. Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные,...