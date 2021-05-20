https://static.news.ru/photo/e4074c78-b980-11eb-8c66-96000091f725_660.jpg Анна Фролова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила, почему фигуристки не выступают с распущенными волосами. Слова бывший спортсменки приводит KP.RU.

Всё должно быть аккуратно убрано без шпилек (они вываливаются) и покрыто лаком. Иначе волосы будут попадать в глаза, закрывать обзор, щекотать лицо. В общем, это очень неудобно. К слову, даже длинный хвост недопустим, так как он может со всего размаху хлестнуть по лицу. Поэтому его тоже подбирают в пучок, — сказала Слуцкая.

В том же интервью 42-летняя спортсменка объяснила, почему в Госдуме должны быть спортсмены, а не юристы.

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