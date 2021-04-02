Сливко объяснила успешное выступление тюменской команды в эстафете на ЧР

Российская биатлонистка Виктория Сливко, занявшая в составе тюменской эстафетной команды второе место на чемпионате России, объяснила чем ей дорога эта медаль и какую роль сыграла расстановка по этапам.
Я счастливой этой нашей эстафетной медали больше, чем личной награде, потому что мы очень хотели её завоевать. С девочками мы долго настраивались на эту эстафету и сломали голову, как нам друг друга расставить по этапам. Думаю, что наш план сработал, и мы выступили достойно. Идея бежать последний этап была моя и считаю, что неплохо с ним справилась, — приводит слова Сливко спецкор NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, сборная Ханты-Мансийского автономного округа одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая преодолели дистанцию с одним кругом штрафа и 13-ю дополнительными патронами.