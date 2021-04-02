Сливко объяснила успешное выступление тюменской команды в эстафете на ЧР

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Сборная Ханты-Мансийского автономного округа одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая преодолели дистанцию с одним кругом штрафа и 13-ю дополнительными патронами.

Второе место заняла команда Тюменской области, уступившая победительницам 26,8 секунды, а бронзовые медали достались биатлонисткам из Новосибирской области, проигравшим 56,6 секунды. Главный фаворит соревнований — команда Свердловской области, составленная из...