https://static.news.ru/photo/f971b6ec-70df-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/velo_vorobey

Призёр Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелёва раскритиковала распоряжение о возвращении спортсменов со сборов в Москву, отметив, что в столице ей негде жить.

Министерство спорта приказало всем спортсменам досрочно завершить сборы и вернуться в Москву.

Нам в Краснодарском крае было бы безопаснее и лучше. Мы полностью были бы изолированы. А в Москве в десять раз больше вероятность того, что мы заразимся. Жить мне негде. Будем искать квартиру по объявлениям, — цитирует спортсменку РИА Новости.

Ранее российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились на самоизоляцию. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы. Также на время карантина базу покинули пловцы-марафонцы, синхронистки и сборная России по спортивной гимнастике.