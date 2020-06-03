На фоне новостей о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновила тренировки и вошла в состав сборной России, началась очередная волна дискуссий по поводу её возможного возвращения. Да, фигуристка, которая лишь приостановила карьеру, сохраняла за собой определённую часть спортивных привилегий, поэтому кто-то может не придать значения последним известиям. Однако, согласитесь, новый сезон всегда сопряжён с ожиданиями. К тому же для Загитовой, действительно, может не найтись более подходящего времени для возвращения. Главные доводы в пользу возобновления карьеры и опасения — в материале NEWS.ru.

Что может помешать

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в середине декабря прошлого года. Тогда многие (в том числе и тренер Алины Этери Тутберидзе) связали решение обладательницы всех главных наград в фигурном катании с отсутствием мотивации. «Я всё выиграла уже», — говорила фигуристка в эфире Первого канала. Если проблема на самом деле была именно в мотивации, то как ситуация могла перемениться за полгода? Она по-прежнему является лучшей, её достижение как минимум ещё два года не покорится никому. Какие новые стимулы могут двигать спортсменкой? К тому же необходимо учитывать и другое обстоятельство, которое также может сильно влиять на мотивацию спортсмена. Любому атлету, который делительное время занимался спортом, а потом резко взял паузу, непросто вернуться в привычный режим, который состоит из бесконечной череды тренировок. Пауза даёт возможность почувствовать свободу, спортсмены получают возможность посвятить себя каким-то другим занятиям, которые раньше оставались на втором плане из-за элементарного отсутствия времени. Поэтому если Алина собирается вернуться, то она должна осознавать, что все рекламные съёмки, учёба — всё остаётся на втором плане.

Фигурное катание должно снова занять первое место в жизни Алины, и выкладываться спортсменке придётся по полной, так как в группе Тутберидзе иначе нельзя. Готова ли олимпийская чемпионка всем поступиться и вернуться к привычной жизни, при этом не обладая какими-то конкретными спортивными стимулами, — вот в чём вопрос. Но такая постановка вопроса приобретает весомость лишь в том случае, если есть чёткое понимание, что желание приостановить карьеру исходило в первую очередь из-за проблем с мотивацией. А в этом есть определённые сомнения.

Финал Гран-при в Турине, который стал последним турниром Загитовой в прошлом сезоне, показал, что олимпийской чемпионке трудно конкурировать с юными фигуристками Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Алёной Косторной. Алина Загитова даже с чистейшим выступлением не способна навязать борьбу дебютанткам взрослых соревнований, в арсенале которых четвертные прыжки и тройной аксель. Изменится ли как-то ситуация в положительную сторону для Загитовой, если она вернётся? Нет, без прыжков категории ультра-си не стоит даже думать о возвращении — ответили бы многие из нас на этот вопрос ещё несколько месяцев назад. Однако сейчас ситуация немного переменилась.

Лучики надежды для Загитовой

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

Пауза в спорте, вызванная коронавирусом, оставила фигуристов без возможности тренироваться на катке. Спортсмены не выходили на лёд более двух месяцев! Как раз это обстоятельство может сыграть на руку Алине. Да, олимпийская чемпионка так же, как и остальные спортсмены, пострадала от карантина, в том числе непонятно, насколько интенсивно протекал тренировочный процесс у фигуристки до марта. Однако так или иначе, все фигуристы сейчас будут находиться в более или менее равных условиях. И в этой ситуации многое будет зависеть от того, кто быстрее сможет набрать прежние кондиции.

В пользу Загитовой на первоначальном этапе может сыграть не только её опыт, но и отсутствие необходимости в сжатые сроки восстанавливать четверные прыжки. Юным фигуристкам придётся потратить на это много времени и сил. Если не верите, посмотрите, что на этот счёт говорит тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

Восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау (поворотный элемент, при котором изменение направления движения осуществляется переходом с одной ноги на другую, а дуга выезда противоположна дуге въезда. — NEWS.ru) и моухоки (шаг со сменой направления движения, в котором участвуют обе ноги. — NEWS.ru): я много раз видел этот процесс и знаю, что даже у таких мастеров, каким был Дайсуке Такахаси, в начале сезона прыжков просто нет. Всё приходится нарабатывать заново, а это очень сложная координация. Для того чтобы прыгать на льду, совершенно недостаточно тех упражнений, которые можно делать на полу, — рассказывал Жулин в интервью RT.

Кстати, о юных фигуристках. Они вообще-то имеют свойство расти и изменяться в телосложении. К тому же возрастной промежуток у девочек от 14 до 18 лет является самым опасным. Трусова, Щербакова, Косторная (ТЩК) как раз попадают в эту возрастную группу. Трусова, например, уже призналась, что подросла на пару сантиметров. Но более показательными в этом отношении являются слова Этери Тутберидзе о том, что отпуская на лето своих подопечных, она не знает, в каком виде они вернутся к ней обратно. За два с половиной месяца многое могло измениться! Почему мы заостряем на этом внимание? Потому что все изменения, связанные с перестроением и формированием тела, могут болезненно сказываться на результатах фигуристок. Загитова, по сути, прошла этот период. Поэтому если она сумеет довольно быстро набрать более или менее хорошие кондиции, то есть основания предполагать, что её выступления хотя бы в предстоящем сезоне будут более стабильными.

И ещё один момент. Мы по привычке продолжаем говорить ТЩК, но Трусова-то отделилась (в мае перешла в группу Плющенко. — NEWS.ru). Теперь остаётся загадкой, как спортсменка войдёт в соревнования после смены тренера. В фигурном катании всё-таки нередки примеры того, как спортсмены тяжело адаптировались после перехода. Ту же Медведеву, примкнувшую к Брайану Орсеру, лихорадило почти весь сезон. Только на последнем старте она смогла показать неплохой результат (бронза чемпионата мира. — NEWS.ru). И это тоже важное обстоятельство для Загитовой. Трусова, как-никак, одна из прямых соперниц олимпийской чемпионки.

Однако не стоит думать, что вернуться будет легко. Многое будет зависеть в том числе и от состояния, и от мотивации Загитовой. Также не стоит думать, что четверные прыжки совсем не нужны. Если есть какие-то глобальные цели на будущее, то они просто необходимы. Но всё же на данном этапе, когда все оказались в непростой ситуации, вернуться именно сейчас будет намного проще.