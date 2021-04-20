Счета занимающейся ледовыми шоу Татьяны Навки заблокировала ФНС

https://static.news.ru/photo/97b1439e-a1dc-11eb-abd5-96000091f725_660.jpg Татьяна Навка и Петр Чернышев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала два счёта компании олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая занимается прокатом ледовых шоу. Об этом сообщают «Открытые Медиа».

Причина блокировки — «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока».

Компания Навки «Н-Айс» была создана 10 ноября 2020 года. Жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, является единственным её владельцем и генеральным директором.

Отмечается, что компания должна была заниматься прокатом ледовых шоу и мероприятиями, связанными с фигурным катанием. Однако в регистрационных документах основным направлением работы «Н-Айс» указана «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика».

13 апреля Навка объявила о начале работы над новым ледовым шоу. В следующие новогодние каникулы она планирует показать на льду премьеру «Лебединого озера». В знаменитое произведение Петра Чайковского она намерена добавить современную аранжировку.