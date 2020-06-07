Олимпийский чемпион Алексей Ягудин на своей странице в Instagram пожелал смерти коллеге, американскому фигуристу Адаму Риппону, из-за его решения пожертвовать тысячу долларов фонду помощи чернокожим транссексуалам. NEWS.ru пытается разобраться, может ли звезда, человек, к которому прислушиваются миллионы, выступать с подобными заявлениями.

История борьбы чернокожих за свои права по праву может считаться одной из самых животрепещущих по сей день. Но началась она ещё в середине прошлого века, когда 1 декабря 1955 года в автобусе чернокожая швея Роза Паркс отказалась уступить место белому пассажиру (на то время уступить место требовал сам закон). 42-летнюю женщину задержали и выписали штраф. С тех пор американскому обществу потребовалось большое количество времени, чтобы избавиться от предрассудков относительно пола, цвета кожи и сексуальных предпочтений. От необоснованных предубеждений избавились, но чернокожие всё ещё кричат об ущемлении своих прав. Последнее, что на слуху — это акции протеста, связанные со смертью Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе и сопровождающиеся массовыми беспорядками и спорами с полицией.

Но в нынешней истории прекрасно всё: белый американец защищает права чернокожих, так ещё и транссексуалов. Что в этом дурного?

instagram.com/adaripp

Началось всё с комментария на странице в Twitter писателя Джоан Роулинг, известной благодаря циклу книг о Гарри Поттере, под статьёй «Как сделать лучше посткоронавирусный мир для людей, у которых есть менструация». Женщина предположила , что «для таких людей есть слово». Её пост вызвал массу недовольства у ряда пользователей, которые обвинили её в оскорблении транссексуалов, у которых, надо отметить, также может быть менструация. Бронзовый призёр Олимпийских игр в одиночном катании Адам Риппон оказался на стороне пользователей и в ответ на саркастическое заявление принял решение пожертвовать финансовые средства фонду помощи чернокожим транссексуалам.

Я пожертвовал 1000 долларов проекту Okra, потому что жизни транссексуалов важны, жизни чёрных транссексуалов важны (дальше идут оскорбления в адрес Роулинг), — написал бывший спортсмен в Twitter.

На это, непонятно почему, отреагировал другой фигурист — россиянин Алексей Ягудин. Сначала он процитировал сообщение 30-летнего спортсмена, поставив на одну планку инфекцию коронавируса и существование людей, поддерживающих транссексуалов, или геев (нет уточнения, к сожалению). Риппон не скрывает своих предпочтений и с 2015 года выступает открытым геем. Он также и не скрывает своего молодого человека, который является агентом по недвижимости.

Когда ты понимаешь, что ты гей, то живёшь с этой тайной. И поначалу я сказал себе: буду жить с этим всегда и никогда никому не скажу, — сказал спортсмен после проката на Олимпиаде-2018 в Пхеньяне.

А Алексей, в свою очередь, не скрывает радикального отношения к ЛГБТ-сообществу.

Ужасно, противно, надоело!!!!! Я не против, но без нашего участия!!!!! Есть коронавирус и есть вы, а это одно и то же!!!! — написал Ягудин под постом на странице своего Instagram, который вскоре исчез.

Казалось бы, на этом можно остановиться. Но Ягудин пошёл дальше и спустя некоторое время опубликовал Stories, про которую, судя по всему, он просто забыл. Позже, конечно, и она была удалена, но разойтись по СМИ всё-таки успела.

Адам, когда же вы сдохнете???? Ошибка земли!!! — заявил спортсмен.

Даже и не знаю, что лучше: ставить знак равенства между вирусом и геями или желать смерти людям нетрадиционной сексуальной ориентации? Кажется, всё-таки ничего из этих двух зол.

Будь мы в Америке, на Ягудина обрушился бы нескончаемый поток критики. Вспомните хотя бы как раскритиковали дизайнера и креативного директора мужской линии Louis Vuitton Вирджила Абло за реакцию на погромы во время последних протестов. Ему даже пришлось изменить позицию и извиниться. Представьте, что было бы, если бы Абло высказался, как 40-летний российский фигурист. Но мы не в США, Ягудин не дизайнер. Да и голосование относительно поправок в Конституцию не за горами. Там как раз есть пункт о браке и гомосексуальных отношениях.

Ягудин, бесспорно, известен своими красноречивыми высказываниями относительно политики, экономики и общественной жизни. Например, коронавирус он называл переделом мира, новость о падении цен на нефть сопроводил нецензурной лексикой, а его троллинг по отношению к верующим не даёт многим подписчикам покоя. Теперь вот смерти другому человеку желает. Всё это, конечно, интересно, но вопрос, «может ли медиаперсона позволять себе подобные высказывания», остаётся открытым. Да и вообще удивительно, почему Ягудина возмутило распоряжение Риппона собственными финансами. Может, просто очередной хайп?

Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев убеждён, что каждый человек, особенно знаменитый, прежде чем что-то произнести или опубликовать должен несколько раз подумать.

Я думаю, что не только в нашем обществе, но и в любом обществе люди, которые имеют определённые достижения, будь то в области спорта, науки, искусства или той же политики, обязаны каждое своё слово и жест взвешивать несколько раз. Если бы подобное в Instagram написал любой житель любого нашего субъекта, я уверен, никто на это даже не обратил бы внимания. Но я с трудом себе могу представить запись в Instagram, например, Арнольда Шварценеггера, который пожелал бы смерти русскому фигуристу Ягудину за то, что тот пожертвовал тысячу рублей в адрес тяжелобольных детей. Ну не укладывается подобный поступок у меня в голове, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

Государственный деятель надеется, что совершённый поступок является обычным эмоциональным взрывом на фоне каких-то личных неприятностей.

Я очень хочу верить в то, что на самом деле он так не думает и, естественно, никому смерти не желает, — добавил он.

По словам Лебедева, любая фраза популярных людей может стать понятием нормы для молодёжи, которая принимает непосредственное участие в формировании государства. А подобные изречения Ягудина не могут положительно сказаться на развитии страны.