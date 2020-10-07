С болельщиков по нитке: русский кореец собирает деньги на суд

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, в последние три года выступавший за команду Южной Кореи, на прошлой неделе был временно отстранён за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Причиной этого решения стали материалы доклада Ричарда Макларена и информация из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Спортсмен в течение 14 дней должен предоставить объяснения Международному союзу биатлонистов (IBU), после чего в его отношении будет оглашён вердикт. Он может его оспорить в международном Спортивном арбитражном суде (CAS), но для этого нужны деньги, которых Лапшину не дадут ни в России, ни в Южной Корее. Одна надежда — на болельщиков, которые уже помогли собрать четверть от необходимой суммы в полмиллиона рублей.

«Неприкасаемый чайник»

О том, что Тимофей Лапшин входит в список Макларена в качестве подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, было известно в 2016 году. Спортсмен тогда находился в стадии оформления южнокорейского гражданства и готовился к дебюту за новую страну. Однако вместе с ещё семью подозреваемыми ответил на вопросы IBU, после чего обвинения в его адрес были приостановлены. Кто-то мог связать счастливое стечение обстоятельств с переходом в Южную Корею, дескать, IBU и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряли интерес к вышедшему из-под юрисдикции России спортсмену. Однако дело было лишь в том, что доказательств до получения базы данных LIMS было недостаточно.

timo_lapshin/instagram.com

По версии следствия, Лапшин сдал положительную пробу на запрещённый препарат «Туаминогептан», содержащийся в безобидных сосудосуживающих каплях. Проба была взята 21 декабря 2013 года на «Ижевской винтовке». Эта информация подтверждается перепиской Григория Родченкова с Алексеем Великодным, где профессор назвал Лапшина «неприкасаемым чайником». Неприкасаемый — видимо, имеется ввиду, что положительный результат члена сборной нужно скрыть, а «чайник» — потому, что принять такие капли можно только по глупости, а не в силу злого умысла и желания кого-то обмануть.

Примечательно, что этот препарат запрещён к приёму только в соревновательный период, за что можно получить до четырёх лет дисквалификации, а во внесоревновательный период он разрешён. Если спортсмен указывал его в списке применяемых веществ с целью лечения при заполнении декларации и делал это действительно во внесоревновательный период, то у него есть хорошие шансы на оправдание.

Не был частью допинговой системы

Если проследить за выступлением Лапшина в сезоне 2013/14, то станет понятно, что в олимпийский сезон на него не особо рассчитывали, а тренеры упорно не ставили Тимофея в основной состав, несмотря на его очевидные успехи на других соревнованиях. В декабре он трижды побеждал на этапах Кубка IBU, а шанс на Кубке мира получил только на последнем предолимпийском этапе в Антхольце. Там москвич занял 11-е и 16-е места, уступив из россиян только Антону Шипулину, но вместо него в Сочи поехал проваливший этап Александр Логинов, позже дисквалифицированный за эритропоэтин.

Лапшин не фигурирует в списке «Дюшес» Родченкова, а в его пробе был обнаружен не ЭПО или стероиды, как у большинства обвинённых российских биатлонистов, а вполне безобидный препарат. Конечно, его тотальное игнорирование тренерским штабом можно объяснить информацией об этой пробе на «Ижевской винтовке». Однако аналогичная и даже более серьёзная ситуация не помешала Екатерине Глазыриной продолжить выступления на январских этапах Кубка мира и попасть в олимпийскую заявку, да и Логинов к тому времени уже сдал пробу, которая сразу была помечена как подозрительная.

Тимофей Лапшин timo_lapshin/instagram.com

Поэтому если в российском биатлоне в тот момент и существовала организованная система приёма допинга, то Лапшин явно не был её частью. А положительная проба объясняется скорее расхлябанностью, незнанием каких-то нюансов, нежели умышленным стремлением улучшить результат, обманув соперников. Проще говоря, «чайником» в такой ситуации быть лучше, чем читером.

Могу предположить, что в данной ситуации была допущена грубейшая ошибка. Я уверен, что уже скоро этот досадный инцидент будет исчерпан. Моим вопросом сейчас занимаются юристы, и я надеюсь, вместе мы сможем очистить мое имя, — так объяснил случившееся Лапшин в обращении на собственном Youtube-канале.

Чужой для всех

При этом Лапшин остаётся единственным фигурантом дела Родченкова, оставшимся без централизованной поддержки. Другие участники той команды — Ольга Зайцева, Яна Романова, Ольга Вилухина, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова — получили поддержку от экс-президента СБР Михаила Прохорова, которая позволила понести серьёзные юридические издержки в борьбе за своё честное имя. Сменившему спортивное гражданство Лапшину после того, как он перестал попадать в состав сборной России, а вскоре был уволен и из тюменской команды в РФ, рассчитывать не на кого, кроме преданных болельщиков.

Руководство южнокорейского биатлона наверняка находится в шоке от этой всплывшей истории семилетней давности и постарается от неё максимально дистанцироваться. Лапшина уже сняли с зарплаты и вывели из состава национальной команды. Если он не докажет свою невиновность, то путь в Страну утренней свежести ему будет заказан наверняка. При этом спортсмен решил не сдаваться и не заканчивать карьеру, а бороться до победного, объявив сбор средств на юридическую помощь. За несколько дней ему удалось собрать четверть от требуемой суммы в полмиллиона рублей.

Сейчас, когда до Олимпиады остаётся чуть более года, любая задержка может стать губительной. Тимофей готов будет обратиться в CAS после оглашения вердикта со стороны Biathlon Integrity Unit — специального независимого органа, занимающегося в том числе и антидопинговыми вопросами. Спортсмен рассчитывает, что до Нового года вопрос будет решён, а после этого можно будет продолжить карьеру на международных соревнованиях.