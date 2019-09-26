По-другому, вряд ли могло быть, по крайней мере, в этот раз. О том, что Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на Конгрессе в Дохе продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) новостью с пометкой "Молния", не стала и не должна была быть. Всё было ожидаемо, о чём заявил и сам глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, учитывая тот факт, что появилась информация о новых возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Поэтому шансы на восстановление статуса ВФЛА после поступившей с Запада информации являются минимальными, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу.

Правда, допинговый шлейф возник не вчера и не сегодня, а в декабре 2014 года, когда известный уже всем россиянам от мала до велика немецкий журналист Хайо Зеппельт показал два фильма о массовом употреблении допинга в российской лёгкой атлетике. А помог ему в этом не менее известный экс-глава Московской лаборатории, мигрировавший в США, Григорий Родченков, который и «слил» все данные немецкому журналисту. Напоминать о том, что и как было дальше, смысла не имеет, все написано, переписано. News.ru подробно писал об этом в 2017 году, когда было принято решение допустить Россию на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Коротко, лишь напомним, что ещё до решения Международного олимпийского комитета (МОК) отправить Россию на Игры-2018 без флага и гимна, было:

членство ВФЛА в IAAF приостановлено в ноябре 2015 года, а легкоатлеты временно отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации;

в отставку подали все руководители Российского антидопингового агентства (РУСАДА);

скончались от инфаркта два бывших руководителя РУСАДА Никита Камаев и Вячеслав Синев;

от летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро были отстранены все тяжелоатлеты и почти все легкоатлеты. Допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая тренировалась и сдавала допинг-тесты в США;

Игр-2018 лишили и российских паралимпийцев.

Далее волна прокатилась по представителям других видов спорта.

Возвращаясь к легкоатлетам. Всё могло быть иначе, если бы ВФЛА выполнила бы критерии для восстановления статуса, среди которых и финансовые обязательства перед IAAF из-за дисквалификации. И выполняет, увы, она их с трудом, в чём и признался Шляхтин.

Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат IAAF. На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в IAAF около $3,4 млн, — сказал глава федерации, добавив, что из-за отстранения ВФЛА Россия потеряла больше 17 тысяч спортсменов.

Но и это еще не всё, рабочая группа IAAF потребовала от российской стороны продолжить работу над сменой антидопинговой культуры, а также закрыть вопрос с перепроверкой допинг-проб Московской лаборатории. При этом ВФЛА должна была иметь возможность убедиться в том, что пробы являются подлинными.

Доказать подлинность сложнее, но ВФЛА нужно приложить максимум усилий, иначе, как заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков у России могут возникнуть проблемы с участием в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. По его словам, это может случится в том случае, если спортивные федерации, ответственные за процедуру передачи базы данных Московской лаборатории, доказательно не опровергнут подозрения в манипуляциях.

И вот тогда российскому спорту падать будет уже некуда.

Россию не убьёт нейтральный статус

Итак, на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который стартует 27 сентября, выступят всего 29 россиян в нейтральном статусе. А могло быть больше, но IAAF отказала ряду российским спортсменам в получении нейтрального статуса из-за нового расследования, связанного с фальсификацией проб из Московской антидопинговой лаборатории. Среди них - олимпийские чемпионки Анна Чичерова (прыжок в высоту), Елена Лашманова (спортивная ходьба). В решении международной организации сказано, что возможно, потребуется перепроверка проб спортсменов.

Сергей Булкин/News.ru

В отсутствии Чичериной и Лашмановой честь России будут отстаивать другие наши мировые звезды — Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжок в длину) и Мария Ласицкене (прыжок в высоту). Последней вся эта ситуация, как с продлением дисквалификации ВФЛА, так и с РУСАДА, откровенно надоела, и она уже не раз говорила о неуверенности в участии в Олимпийских играх-2020 в Токио. Россиянка заявила о готовности покинуть страну.

Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь, — написала спортсменка в своем Instagram, добавив, что не будет подписывать коллективные иски и пойдёт в Спортивный арбитражный суд (CAS) бороться «именно за себя».

Правильно ли она поступит или нет, решать ей, а нам просто не судить её и думать о том, что Россия может лишиться сильнейшей спортсменки мира. Мы и так уже потеряли лучшую шоссейную велогонщицу, трехкратного призёра Олимпийских игр Ольгу Забелинскую, которая теперь выступает под флагом Узбекистана. И сменила Забелинская спортивное гражданство из-за опасений быть недопущенной до Олимпиады-2020 из-за допинговых скандалов, поразивших российский спорт. Об этом же беспокоится и Ласицкене. Правда Шляхтин выразил уверенность, что российские легкоатлеты совсем не такие, и не будут выступать под флагами других стран. Очень самоуверенно.

Дмитрий Шляхтин Сергей Булкин/News.ru

Во всей этой истории страшно другое. Что спортсмены вступают в словесную перепалку, чуть ли не обвиняя друг друга в отсутствии патриотизма. Так, Шубенков ответил на заявление Ласицкене о возможном переезде в другую страну.

А в России ты недоступна для международного контроля, что ли? — написал Шубенков в комментариях к посту Ласицкене.

Двукратная чемпионка мира не стала молчать.

Думаю, что ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ... И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации? — задала вопрос Ласицкене.

Даже в одну реку дважды не войти. Ну а случиться может всё, что угодно, — ответил Шубенков.

Говоря уже о самом ЧМ-2019, Ласицкене заявила, что несмотря на то, что в Дохе Россия будет без флага, это их не убьёт.

Мы готовимся и знаем, что за нами целая страна, которая знает кто мы, откуда мы и на что мы способны. Это действительно сложно, но это нас не убьёт, — сказал спортсменка teamrussia.prо.

Вот именно, сосредоточьтесь на чемпионате мира, господа!

Состав сборной России на ЧМ-2019