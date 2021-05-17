Россияне выиграли эстафету на чемпионате Европы по плаванию

https://static.news.ru/photo/7d8ba24c-b736-11eb-9710-96000091f725_660.jpg Владислав Гринёв Фото: instagram.com/vladislavgrinev

Команда российских пловцов одержала победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Обладателями золотых медалей стали выступавшие в финале Андрей Минаков, Александр Щёголев, Владислав Гринёв и Климент Колесников и участники предварительных заплывов.

В финале российская четвёрка преодолела дистанцию за 3.10,41 минуты, показав рекордный результат для чемпионатов Европы. Обладателями серебряных наград стали британцы с результатом 3.11,56, а бронза досталась итальянцам (3.11,87). Таким образом, российская команда завоевала две золотые медали в первый соревновательный день в плавательном бассейне.

Как сообщалось ранее, 21-летний российский пловец Мартин Малютин завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште.