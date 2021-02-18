Россияне Латыпов и Павлова не попали в десятку лучших эстафетных команд

https://static.news.ru/photo/c47c7ab4-71f9-11eb-b361-96000091f725_660.jpg Эдуард Латыпов и Евгения Павлова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова не смогли попасть в десятку лучших команд в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Победу одержали норвежцы и французы Антонен Гигонна и Жюлия Симон.

Пять дополнительных патронов не стали помехой для норвежцев на пути к золотым медалям, они показали на финише результат 36.42,4. Второе место заняли норвежцы Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, а бронзовые медали завоевали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг.

Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова не справились на огневых рубежах, задействовав 12 дополнительных патронов, и заняли 11-е место, проиграв победителям более двух минут.

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