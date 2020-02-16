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Российский биатлонист Карим Халили вошёл в состав национальной сборной на эстафетную гонку чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Об этом решении сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Он также сообщил, что состав российской сборной пополнится ещё одной спортсменкой, это будет...