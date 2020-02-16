Российский спортсмен Роман Репилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи.
Вторым стал Йонас Мюллер из Австрии, бронзовую медаль завоевал его соотечественник Вольфганг Киндль. Россиянин Александр Горбацевич занял шестое место, Семён Павличенко — седьмое, Максим Аравин — 11-е.
Ранее NEWS.ru писал, что российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали серебро в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Первое место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен (1 минута 39,384 секунды). Отставание россиян составило 0,104 секунды.
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