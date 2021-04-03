Российские кёрлингисты проиграли шведам на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/69a497fa-9578-11eb-a38c-96000091f725_660.jpg Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужская сборная России по кёрлингу уступила команде Швеции со счётом 7:8 в четвёртом матче предварительного раунда чемпионата мира. Этим проигрышем россияне прервали трёхматчевую серию побед.

В составе сборной России выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Антон Калалб, Дмитрий Миронов и Даниил Горячев. Следующий матч они проведут в понедельник, 5 апреля, против немецкой сборной. Пока в активе у россиян победы над командами из Нидерландов (8:5), Южной Кореи (9:3) и Китая (10:6).

В предварительном этапе турнира участвуют 14 команд. Две лучшие команды выйдут в полуфинал, а ещё четыре сыграют стыковые матчи за право претендовать на выход в эту стадию турнира. Чемпионат мира по кёрлингу завершится 11 апреля. Он проходит в канадском Калгари, передаёт ТАСС.

Действующим чемпионом турнира является сборная Швеции, россияне на предыдущем первенстве заняли девятое место, что стало их лучшим результатом. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная РФ заявлена на турнире как команда Федерации керлинга России. В случае победы россиян не будет исполняться национальный гимн.

Как писал NEWS.ru, чемпионат мира по кёрлингу среди женщин, который должен был пройти с 19 по 28 марта в Шаффхаузене (Швейцария), отменён из-за связанных с COVID-19 рисков. Такое решение было принято Всемирной федерацией кёрлинга (WCF) по распоряжению швейцарского местного управления здравоохранения.