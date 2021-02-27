Поведение Большунова в командном спринте отказались оценивать в FIS

https://static.news.ru/photo/2a5272d4-7a57-11eb-85d7-96000091f725_660.jpg Александр Большунов и Глеб Ретивых Фото: Федерико Модика/РИА Новости

Взаимоотношения спортсменов одной команды не подпадают под возможное рассмотрение Международной федерации лыжного спорта (FIS) на предмет каких-либо нарушений. Об этом заявил рейс-директор организации Пьер Миньерей.

Так он отреагировал на инцидент в российской сборной между Александром Большуновым и Глебом Ретивых на финише командного спринта на ЧМ-2021.

Жюри оценивает только возможные нарушения. Не существует правила, которое гласит, что спортсмены должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии, — цитирует чиновника NRK.

На лыжне Большунов передавал Ретивых эстафету первым, преимущество перед последним этапом составляло четыре секунды. Однако на трассе Ретивых пропустил вперёд себя не только норвежца Йоханнеса Клебо, но и финна Йони Мяка. Сборная России завоевала бронзовую медаль.

После финиша гонки Большунов не приветствовал Ретивых, они встретились лишь на цветочной церемонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители России Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в финале командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в городе Оберстдорф в Германии. Победителями стали представители Норвегии Йоханнес Хесфлот Клебо и Эрик Вальнес. Серебро завоевали финны Йони Мяк и Ристоматти Хакола.