Евгений Плющенко — человек слова. В мае, после того как состоялся переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в его группу, он пообещал ещё один мощный трансфер. Мало кто тогда воспринял всерьёз высказывание двукратного олимпийского чемпиона, но, как в последствии выяснилось, очень даже зря. Спустя почти три месяца к нему присоединилась чемпионка Европы и главная звезда минувшего сезона Алёна Косторная. Однако молодой и амбициозный тренер и на этот раз, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Евгений Плющенко уже сообщил, что в скором времени произойдёт очередная сенсация. Более того, он не исключил присоединения к «Ангелам» (сокращённое название его академии «Ангелы Плющенко») одной из следующих фигуристок: Анны Щербаковой, Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Кто из этих спортсменок ближе всего к переходу — выясняет NEWS.ru.

Анна Щербакова

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова — последняя из сильнейшего трио минувшего сезона ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная), которая сохранила прописку у Этери Тутберидзе. Конечно, учитывая то, как развиваются события, можно было бы предположить, что и Анна в скором времени примкнёт к «Ангелам». Уж слишком велико воздействие Плющенко на юных талантливых фигуристок Тутберидзе. Но в данном случае это невозможно по целому ряду причин.

Анна Щербакова Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Главное: этого не допустит Этери Георгиевна. Потеря ещё одного значимого актива за короткий период означала бы настоящий крах системы именитого наставника. Поэтому, вероятнее всего, тренерский блок TUTBERIDZETEAM приложит все усилия для того, чтобы удержать Щербакову. Как он это может сделать? Денег у него нет, рекламных контрактов тоже. Однако в его арсенале присутствуют другие козыри. Этери Тутберидзе может гарантировать Щербаковой не просто спортивные достижения, а целую олимпийскую медаль.

Косторная и Трусова в этом отношении очень сильно рискуют. Тренерский бэкграунд Плющенко, мягко говоря, скуден. А правило «хороший спортсмен равно хороший тренер» далеко не всегда работает. Поначалу юные звёздочки Плющенко будут давать результат, имея сильный бэкграунд, но со временем понадобится качественная работа нового главного наставника. До Олимпийских игр на одном багаже Тутберидзе дойти не удастся (и уж тем более выиграть). К тому же рабочий процесс будет усложняться давлением извне. Косторной и Трусовой нужно будет проявить сильный характер, чтобы не упасть в грязь лицом.



А пока Трусова и Косторная будут привыкать к новой жизни, Тутберидзе и Щербакова продолжат делать свою работу: тихо, медленно, но верно. И, очевидно, если именитый наставник захочет (а она захочет), то сделает так, чтобы главным претендентом из её группы на олимпийское золото стала именно Щербакова. Небольшая оговорка: многое будет зависеть не только от стремлений наставника, но и от физических признаков спортсменки.



Если говорить о Щербаковой, то её в принципе не придётся удерживать (если, конечно, Щербакова умеет правильно расставлять приоритеты в жизни). Сама того не подозревая, она попала в идеальные условия обитания. В одночасье она стала главной звездой в команде Тутберидзе. Алину Загитову пока выносим за скобки, потому что с ней очень много неясностей.

Несмотря на то что в прошлом сезоне она уступила Косторной практически на всех главных стартах (выиграла только на чемпионате России), у неё огромный потенциал. Она обладает четверными прыжками (как минимум делает флип и лутц), у неё хорошие компоненты. Теперь, в отсутствие главных соперниц, на ней должно быть сосредоточено больше внимания, что, следует предполагать, будет способствовать хорошим результатам в будущем. Поэтому, по крайней мере в этом межсезонье, перехода Щербаковой куда бы то ни было ожидать не стоит.

Алина Загитова

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

У неё всё хорошо. На этом можно было и закончить. Но так уж и быть, скажем об олимпийской чемпионке чуть больше.Помимо очевидной причины, состоящей в том, что плюшки Плющенко по определению не могут иметь такой же эффект на долларового миллионера и обладателя двух больших спонсорских контрактов, как на маленьких девчонок, которым подобное могло присниться лишь во сне, есть ещё один нюанс, который не лежит на поверхности, но в то же время довольно легко считывается.

Алина Загитова — одна из немногих в российском фигурном катании, кто обладает чистым бэкграундом. Фигуристка не запятнала своё имя какими-то скандалами, громкими переходами. Её медальный арсенал вкупе с примерным поведением в том числе в медиапространстве делает её совершенной фигуристкой.

С имиджевой точки зрения переход к Евгению Плющенко был бы большим риском. Причём абсолютно неоправданным. Вне зависимости от того, вернётся фигуристка на лёд или нет, логичнее ей свой спортивный путь завершить с людьми, которые ей дали всё. И есть уверенность, что она так и поступит.

Евгения Медведева

Конечно, было бы максимально странно променять Брайана Орсера и все возможности, которые открываются российской фигуристке благодаря тренировкам в Канаде, на Евгения Плющенко. Особенно учитывая то обстоятельство, что для неё по-прежнему на первом плане стоят спортивные достижения. А Плющенко и спортивные достижения (речь идёт о том, что он может дать спортсменам) — пока нечто туманное. Однако есть некоторые обстоятельства, которые позволяют нам допустить сценарий, при котором Медведева и Плющенко могут объединиться.

Евгения Медведева и Брайан Орсер Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожалуй, из всех российских фигуристок самую необычную подготовку к предстоящему сезону проводит именно Евгения Медведева. Став заложницей пандемии (и не только), она лишилась возможности вернуться в Канаду. Однако фигуристка от этой ситуации пока не сильно пострадала. Помимо занятий онлайн с канадскими специалистами, ей сейчас помогают Елена Буянова и Татьяна Тарасова. Но это только пока.

Сейчас нет понимания, когда спортсменка сможет вернуться в Канаду. А сезон тем временем не за горами. Конечно, до поры до времени можно будет заниматься в таком необычном формате (и онлайн, и с десятью наставниками одновременно). Но насколько это будет эффективно — вот в чём вопрос. Медведева — это не Нэтан Чен, ей нужен более внимательный и индивидуальный подход. Если вся эта история с закрытыми границами и карантином затянется, то есть смысл задуматься о постоянном российском специалисте. Да и справедливости ради надо отметить, что за два года сотрудничества с Орсером не произошло сильного прорыва в развитии у некогда сильнейшей фигуристки в России.

Конечно, вариант с теми же Буяновой и Тарасовой видится более перспективным. Но есть большие сомнения, что кто-то из них возьмётся за полноценное ведение Евгении — уж слишком это большая ответственность (даже несмотря на то, что между Тарасовой и Медведевой очень тёплые взаимоотношения). А двери Плющенко всегда открыты (он сам об этом заявлял). И если уж с результатом не получится (а мало кто сейчас может гарантировать Медведевой результат), тот он сможет предоставить другие возможности. Хуже ей от этого перехода точно не станет.