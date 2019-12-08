Новым главным тренером краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» назначен Евгений Пашутин, контракт с 50-летним российским специалистом заключён до конца сезона.
Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата. С нетерпением жду начала работы, — прокомментировал назначение Пашутин пресс-службе клуба.
Пашутин является заслуженным тренером России, с 2012 по 2014 год он уже был главным тренером краснодарской команды. Под его руководством «Локо» выиграл Еврокубок в сезоне-2012/13.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата РФ против «Краснодара» обругал бригаду арбитров во главе с Василием Казарцевым. Наставник во время разговора с судьями в нецензурной форме обвинил их в том, что они занимаются не тем, чем следует.
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