https://static.news.ru/photo/ecf698c8-19a1-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Пашутин Фото: lokobasket/vk.com

Новым главным тренером краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» назначен Евгений Пашутин, контракт с 50-летним российским специалистом заключён до конца сезона.

Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата. С нетерпением жду начала работы, — прокомментировал назначение Пашутин пресс-службе клуба.

Пашутин является заслуженным тренером России, с 2012 по 2014 год он уже был главным тренером краснодарской команды. Под его руководством «Локо» выиграл Еврокубок в сезоне-2012/13.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата РФ против «Краснодара» обругал бригаду арбитров во главе с Василием Казарцевым. Наставник во время разговора с судьями в нецензурной форме обвинил их в том, что они занимаются не тем, чем следует.